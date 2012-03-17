Янукович нагородив Дерюгіну орденом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про нагородження Альбіни ДЕРЮГІНОЇ орденом «За заслуги» II ступеня.

Як сказано в указі, текст якого розміщено на сайті Президента, А.ДЕРЮГІНА нагороджена «за значні особисті заслуги в розвитку вітчизняної художньої гімнастики, утвердження міжнародного спортивного авторитету Української держави, вагомі професійні досягнення.

Довідка УНІАН. Тренерові з художньої гімнастики А.Дерюгіній 16 березня виповнилося 80 років.

А.ДЕРЮГІНА до 1992 року була старшим тренером збірної СРСР, після 1992 року - старший тренер збірної України, член виконкому Національного Олімпійського комітету України.

З 1986 року - президент Федерації художньої гімнастики. У Києві А.ДЕРЮГІНА організувала школу художньої гімнастики, яка здобула світову популярність.

А.ДЕРЮГІНА - Герой України, заслужений тренер СРСР й України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.