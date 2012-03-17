Нафтогаз хоче купити 10 млрд. кубометрів газу в Європи
16:53, 17 березня 2012Суспільство
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До ВР внесено законодавчі пропозиції про реформування «Нафтогазу», без яких це неможливо зробити
Євген БАКУЛІН
НАК «Нафтогаз України» розглядає можливість закупівлі приблизно 10 млрд. кубометрів газу у європейських компаній.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.
«Ми сьогодні ведемо цю роботу (переговори про закупівлю газу у європейських компаній – УНІАН) на попередньому етапі. Ми сьогодні ведемо консультації з диверсифікації ринку газу, із закупівлі газу в Європі в районі 10 млрд.»,- сказав Є.БАКУЛІН.
Він відзначив, що до Верховної Ради внесено законодавчі пропозиції про реформування «Нафтогазу», без яких це неможливо зробити.
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