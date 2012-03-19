У будинку соратниці Тягнибока вчинили погром

18 березня ввечері невідомі особи проникли в будинок у райцентрі Броди Львівської області, де мешкає голова фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді Ірина СЕХ з родиною, і вчинили погром.

Сталося це між 18.30 і 20.00, коли нікого не було вдома, повідомила УНІАН прес-секретар Львівської обласної організації ВО «Свобода» Леся ФЕДІВ.

«Лише півтори години господарів не було вдома, і за цей час зловмисники проникли у будинок, ймовірно, через вікно. Вони не рухали техніку, яка була на видноті, однак ретельно перетрусили шухляди з документами. Зникли деякі ювелірні прикраси. Є підстави вважати, що зловмисники проникли в будинок відомого депутата, активного опозиційного політика не з метою пограбування. Також є очевидним, що за депутатом, її родиною та будинком постійно стежили», - зазначила Л.ФЕДІВ.

У Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області кореспонденту УНІАН повідомили, що факт проникнення у будинок мав місце. У правоохоронців зареєстровано відповідну заяву. Розслідуванням злочину займається Бродівський районний відділ міліції. Порушено кримінальну справу за фактом крадіжки.

У міліції вартість викрадених ювелірних виробів не назвали, посилаючись на таємницю слідства. Не повідомляють про кількість та цінність викраденого і у ВО «Свобода».

Як відомо, І.СЕХ є рідною сестрою голови Львівської обласної ради Олега ПАНЬКЕВИЧА. Вона очолює облорганізацію ВО «Свобода» та фракцію ВО «Свобода» у Львівській обласній раді.