Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s, штаб-квартира якого знаходиться в Лондоні, повідомило, що Україні та ще трьом країнам регіону Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) найменше загрожує зміна клімату на світових ринках цінних паперів. Як відомо, нещодавно на головних фондових біржах світу сталося значне падіння курсу акцій. Україна опинилася в групі найменшого ризику разом із Чеською Республікою, Єгиптом та Росією. А найбільш незахищеними від негативних тенденцій на біржах є Латвія, Ісландія, Болгарія, Туреччина та Румунія. Це дані індексу, що його фірма Standard & Poor`s розробила для оцінки здатності економік країн відновлюватися за несприятливих умов на ринку. Негативними є оцінки тих країн, які з точки зору індексу, є найбільш вразливими до нинішніх змін у бажанні інвесторів ризикувати. Агентство проте зауважує, що наразі не змінювало рейтингів і прогнозів для країн у зв’язку із важчими фінансовими умовами.

Німецька хвиля