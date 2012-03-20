Аеропорт у Львові відкриватиме Платіні

У церемонії відкриття після реконструкції міжнародного аеропорту «Львів» 12 квітня візьме участь президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

«12 квітня відбудеться відкриття нового аеропорту. Дуже символічно – у День авіації. На відкриття приїде Мішель ПЛАТІНІ. У Львові відбудеться фінальне засідання. Це дуже важливо, адже коли востаннє у Львові відкривали нове летовище – раз на 50 років. Чим ближче до чемпіонату, тим більше поважних гостей матимемо у Львові», - зазначив міський голова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, на аеродромному комплексі завершується останній етап реконструкції, злітна смуга майже готова.

«Роботи йдуть повним ходом, на реконструйованій ділянці смуги повністю розібрано старе покриття, проведена стабілізація ґрунту, ведуться роботи з укладання бетону. Належить укласти бетон на 950 погонних метрах злітно-посадкової смуги. Крім того, тривають земляні роботи на пероні № 1. А на пероні № 2 завершено укладання грунтоцемента, на руліжних доріжках ведуться роботи по стабілізації земполотна», - повідомив УНІАН представник ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» Олександр ШИЛЮК.

За його словами, на об`єкті працює близько 200 осіб, кількість персоналу та техніки постійно збільшується. Проект передбачає подовження існуючої смуги до 3,3 кілометра.