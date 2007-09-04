Єврокомісія похвалила Україну

Співпраця Європейського Союзу із Україною та Азербайджаном в енергетичній сфері є зразковим прикладом для інших країн.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це вчора заявив Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ на конференції, присвяченій Європейській політиці сусідства.

За словами Ж.БАРРОЗУ, Єврокомісія продовжує розвивати тісні відносини в енергетичному секторі з країнами-сусідами. І скоро, за зразком України, співробітництво буде посилене із Єгиптом та Алжиром.

Також учасники конференції відзначили поступ України на шляху до забезпечення свободи пересування.

“До кінця цього року Молдова та Україна відчують практичний вплив угоди про спрощення візового режиму, яку вони підписали із ЄС”, - сказала Єврокомісар з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРEРО-ВАЛЬДНЕР. За її словами, ЄС прагне, щоб процедура отримання віз стала простішою, швидшою та дешевшою. Єврокомісар наголосила, що продовжуватиме переконувати керівників держав-членів ЄС у необхідності цього, аби слідом за Україною та Молдовою цими перевагами змогли скористатися й інші країни-учасниці політики сусідства.