У Києві евакуатор звалився на машини (фото)

На Південному вокзалі Києва муніципальний евакуатор при спробі евакуації Ауді А6, звалився на машини. Стріла евакуатора приземлилася на лобове скло Ауді, а кабіна - на припаркований поряд Деу Ланос.

Техніку підняли. Легковики обійшлися невеликими пошкодженнями: постраждало лобове скло Ауді і обшивка Ланоса. На щастя, з людей ніхто не постраждав.

В останні дні евакуатори за замовленням мерії займаються маштабним розчищенням площ Київського залізничного вокзалу.

КП в Украине Фото: forum.autoua.net