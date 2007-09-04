У Києві евакуатор звалився на машини (фото)
12:31, 04 вересня 2007Суспільство
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Інцидент стався на Південному вокзалі
На Південному вокзалі Києва муніципальний евакуатор при спробі евакуації Ауді А6, звалився на машини. Стріла евакуатора приземлилася на лобове скло Ауді, а кабіна - на припаркований поряд Деу Ланос.
Техніку підняли. Легковики обійшлися невеликими пошкодженнями: постраждало лобове скло Ауді і обшивка Ланоса. На щастя, з людей ніхто не постраждав.
В останні дні евакуатори за замовленням мерії займаються маштабним розчищенням площ Київського залізничного вокзалу.
КП в УкраинеФото: forum.autoua.net
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