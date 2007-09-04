Наша Україна заявляє про останню краплю від Кільчицької

Фракція блоку «Наша Україна» у Київській міській раді звернулася до Президента України, прем’єр-міністра та голови Київської міської державної адміністрації з вимогою "негайно звільнити" з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ “у зв’язку з її участю в протизаконному захопленні об’єктів соціальної сфери в Києві”.

Про це йдеться у депутатському зверненні фракції, яке передала в УНІАН прес-служба фракції.

Фракція „Наша Україна” висловлює обурення “рейдерськими атаками на об’єкти всіх соціальних галузей у Києві, зокрема, освітньої та медичної, яка координується деякими заступниками голови Київської міської державної адміністрації”. “Початком цієї кампанії, – стверджують автори звернення, – стало ініціювання рішення Київради «Про створення медичних територіальних об’єднань», другим поштовхом стала передача усієї освітянської галузі міста з рівня районів під безпосереднє керівництво чиновників міської адміністрації”.

“Останньою краплею”, на думку київської фракції «Нашої України», стало “захоплення приміщення комунального підприємства «Київська міська стоматологічна поліклініка» по вул. Пимоненка, 10-А під безпосереднім керівництвом заступника голови Київської міської державної адміністрації І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ”.

«Наша Україна» у Київраді, ідеться у зверненні, просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА негайно прийняти рішення про звільнення І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ”, а голові КДМА Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ “в час до його переобрання з посади” пропонує “подумати не про прибутки і вузькокорпоративні інтереси, а про свою відповідальність та внести подання на звільнення посадової особи КМДА, причетної до брутального порушення законів та Конституції України”.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня представники приватних охоронних структур захопили приміщення стоматологічної поліклініки у Києві по вул.Пімоненка, 10-А. Як повідомив депутат Київської міської ради, заступник керівника фракції БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, лікарів не пропускали до будівлі. У зв’язку з цим працівники стоматології змушені були викликати працівників правоохоронних органів, зокрема, Шевченківського райвідділу внутрішніх справ, але за словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, працівники міліції стали на бік приватних охоронних структур. За його словами, 30 лікарів були затримані працівниками міліції, а керували процесом захоплення будівлі представники столичної влади.

3 вересня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявила, що під час інциденту в київській міській стоматологічній поліклініці столична влада перевищила повноваження. Як встановила Н.КАРПАЧОВА, інцидент виник у зв`язку з рішенням КМДА про призначення Юрія БАБАСКІНА в.о. директора стоматологічної поліклініки замість зміщеного з посади Анатолія КРУТЯ.

Того ж дня міністр охорони здоров’я Юрій ГАЙДАЄВ повідомив, що 4 вересня спеціально створена комісія почне перевіряти факти захоплення цього медичного закладу. Ю.ГАЙДАЄВ підкреслив, що уряд засудив дії київської влади.