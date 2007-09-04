В Україні вже 8 вересня йтиме мокрий сніг

Завтра у західних областях України очікуються дощі, місцями сильні, у Карпатах та на Закарпатті дуже сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 13-18°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 10-15°. На решті території мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 26-31°.

6-7 вересня – у західних областях хмарна, холодна та дощова погода (вночі 6 вересня та вдень 7 вересня у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі) з температурою вночі 7-12°, вдень 13-18°; у Карпатах вночі 4-9°, вдень 7-12°.

На решті території мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози (лише вночі 6 вересня переважно без опадів); у південній частині та східних областях окремі грозові дощі. Температура вночі 12-17°, на сході та півдні місцями 18-22°; вдень 6 вересня 23-28°, у східних областях, Приазов`ї та в Криму 29-33° (на Вінниччині та Житомирщині 20-25°), 7 вересня зниження денної температури на 4-6°. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень 7 вересня місцями пориви 15-20 м/с.

8-9 вересня - часом дощі (у Карпатах вночі з мокрим снігом), місцями грози; лише вночі 8 вересня у південній, а 9 вересня у північній частині переважно без опадів. Температура вночі 5-11°, на узбережжі морів, 8 вересня у східних областях і Приазов`ї 13-18°; вдень 12-18°, на півдні та сході 17-23°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°; по області вночі 11-16°, вдень 22-27°.

6-7 вересня - короткочасний дощ, гроза (вдень 6 вересня місцями), лише вночі 6 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 6 вересня 23-28°, 7 вересня 19-24°.

8-9 вересня - часом дощ, місцями гроза, лише вночі 9 вересня переважно без опадів. Температура вночі 5-11°, вдень 12-18°.