Ющенко залишив держпакет ”Укртатнафти” в управлінні ”Нафтогазу”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призупинив дію постанови Кабінету Міністрів України (№1037 від 8 серпня 2007 року) «Про управління державними корпоративними правами ЗАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», згідно з яким держпакет "Укртатнафти" передається з управління НАК "Нафтогаз України" в управління Фонду державного майна.

Про це йдеться в указі (№819/2007 від 4 вересня 2007 року), опублікованому на сайті Президента.

В указі наголошується, що пакет акцій, який належить державі в статутному капіталі ЗАТ «Укртанафта», входить до складу активів НАК «Нафтогаз України» і впливає на її господарську діяльність, зокрема на кредитну політику.

"Позбавлення НАК «Нафтогаз України» вказаних активів не тільки спричинить недоотримання цією компанією економічних вигод, погіршення її платоспроможності, а й унеможливить виконання взятих компанією зобов`язань, зокрема перед своїми кредиторами, що може призвести до порушення справи про її банкрутство", йдеться в указі.

Разом з тим, на думку Президента, дана постанова Кабміну створює передумови для погіршення фінансово-економічного стану і навіть банкрутства НАК «Нафтогаз України», метою діяльності якої є підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування і розвитку нафтогазового комплексу. Це, у свою чергу, створює загрозу економічної безпеки держави.

Отже, постанова Кабінету Міністрів України не відповідає частині першій статті 17 Конституції України, згідно з якою забезпечення економічної безпеки держави є однією з найважливіших функцій, порушує Закон України «Про основи національної безпеки України», яким постійне функціонування і розвиток паливно-енергетичного комплексу держави визначене одним з основних напрямів державної політики з питань національної безпеки в економічній сфері (стаття 8). Тому вказана постанова суперечить також частині другій статті 8 Основного Закону, згідно з якою нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, нормам частини другої статті 6, частині другій статті 19 і частині третій статті 113 Конституції України, які зобов`язують Кабінет Міністрів керуватись у своїй діяльності Конституцією і законами України, діяти на підставі і в спосіб, які ними передбачені.

Цей указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Кабмін вирішив передати держпакет "Укртатнафти" з управління "Нафтогазу України" в управління Фонду державного майна.

Секретаріат Президента допускав припинення Президентом України В.ЮЩЕНКОМ постанови Кабміну про передачу держпакета акцій "Укртатнафти" з управління "Нафтогазу України" в управління ФДМУ.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» на рівні акціонерного капіталу відновила державний контроль над ЗАТ «Укртатнафта». На сьогодні на балансі компанії перебуває 61,346% акцій «Укртатнафти».

Українська сторона впродовж декількох років оспорювала правомірність передачі компаніям SeaGroup International (США) і Amruz Trading (Швейцарія) 18,3% акцій "Укртатнафти".

ЗАТ «Укртатнафта» створено в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».