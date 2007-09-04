Польща запевняє українців, що нічого страшного не станеться

Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ запевняє, що його країна докладе всіх зусиль, щоб українські громадяни “не відчули погіршення” після вступу Польщі до Шенгенської зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Посол поінформував, що наступного тижня в Києві відбудуться українсько-польські переговори щодо модифікації двосторонніх угод у зв’язку з приєднанням Польщі з 1 січня 2008 року до Шенгенської угоди.

За словами Я.КЛЮЧКОВСЬКОГО, лише після цих переговорів буде сформовано зрозумілу картину щодо видачі віз українським громадянам на в’їзд до Польщі, коли вона стане членом Шенгенської зони.

У свою чергу генеральний консул Республіки Польща в Україні Гжегож ОПАЛІНСЬКИЙ зазначив, що встановлення ціни на візу залежатиме від відносин та переговорів України з Євросоюзом. У той же час він підкреслив, що початок розгляду прийняття візових заяв з боку українських громадян також буде предметом переговорів, що мають відбутися на наступному тижні.

Г.ОПАЛІНСЬКИЙ додав, що плата за розгляд візових заяв з боку українських громадян на в’їзд до Польщі в разі її переходу до Шенгенської зони буде такою самою, як і для країн, які перебувають зараз «у шенгенських відносинах». Тобто, пояснив він, наразі «не має жодних підстав до зміни цієї оплати», яка на сьогодні становить 35 євро.

Водночас генконсул Польщі зазначив, що до моменту переходу Польщі у «шенгенські відносини» видача та розгляд візових заяв відбуватимуться так само, як і зараз.

Також Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ запевнив, що під час перехідного періоду до вступу Польщі у Шенгенську зону оформлення документів для українців відбуватиметься «за правилами, що існують досі».

Він також наголосив, що після всіх змін громадянам України буде надано повну інформацію щодо нових правил оформлення віз.

Відповідаючи на одне з запитань, яке стосувалося надання візи з метою працевлаштування, представники польської сторони зазначили, що з початку наступного року вона надаватиметься на таких самих підставах, які зараз існують для країн, що уже увійшли в Шенгенську зону.

Крім того, вказані особи зазначили, що приєднання Польщі до Шенгенської угоди, на їхню думку, буде корисним як для громадян Польщі, так і для громадян України.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ запевнив, що «хочемо заявити, що нічого страшного у зв’язку з переходом Польщі до Шенгенської зони не відбудеться для українців». В контексті зазначеного він також сказав, що термін переходу до шенгенських правил з 1 січня наступного року ще не є остаточним, «але цей період є бажаним».