Янукович хоче зробити раз і надовго

Ситуація в Алчевську взимку 2006 року, коли внаслідок аварії на 2-х котельних без тепла залишилося все місто, має стати уроком для всієї України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні під час наради з питань соціально-економічного розвитку Луганської області і підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років.

«Важка була ситуація, це був урок для всіх – для Луганської області і всієї України. Люди, як змогли, виживали, влада, як могла, допомагала, і з цього ми маємо винести уроки», - сказав він.

Прем`єр-міністр висловив критику на адресу організацій, які під час аварійної ситуації «надавали доброчинну допомогу, ходили перед камерами, показували, які вони добрі, а зараз почали пред`являти місту рахунки до оплати».

Глава уряду запропонував керівникам цих організацій безпосередньо звертатися до нього.

«Ми домовилися, якщо треба - компенсувати, це можна зробити за рахунок фонду з надзвичайних ситуацій, якщо у вас немає можливості на своїх підприємствах зарахувати їх як доброчинну допомогу для міста Алчевська, або допоможемо оформити відповідні документи про доброчинну допомогу», - запропонував він.

Тим часом, на його думку, сьогодні місто Алчевськ вже спроможне закінчити реконструкцію об`єктів ЖКГ самостійно.

«Практично все буде зроблено до цієї зими – і котельні, і теплотраса. І наступного року ми продовжимо роботу, щоб її зробити один раз і надовго», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.