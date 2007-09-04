Черновецький ”захворів” після прогулянки з Януковичем

Мер Києва Леонід Черновецький не прийшов на засідання РНБО, яке президент Віктор Ющенко скликав на вівторок.

Замість Черновецького прибув його заступник Анатолій Голубченко, який повідомив, що мер Києва хворіє.

"Захворів ще вчора з вечора", сказав Голубченко.

Як відомо, у понеділок мер супроводжував Віктора Януковича протягом його інспекції об’єктів у Києві

За деякою інформацією, Черновецький їздив в одному авті з прем’єром, де в них відбулась відверта розмова щодо наболілих питань.

Як відомо, Черновецький не вперше не приходить на зібрання до Президента.

Українська правда