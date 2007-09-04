Ющенко дав Януковичу ”червону картку”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав «червону картку» виконавчій владі за реалізацію важливих державних програм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Ради національної безпеки і борони.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що зараз завершується робота над формування проекту державного бюджету на 2008 рік і вже через декілька тижнів він буде переданий в парламент.

При цьому Президент наголосив, що вже сьогодні необхідно говорити про те, щоб бюджет був направлений на вирішення низки важливих державних програм.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що є неприпустимою ситуація, зокрема, в освіті. Він вважає, що забезпечення шкіл всім необхідним має стати пріоритетом влади.

«Це повинно стати нашою амбіцією незалежно від того, до чиєї компетенції воно належить», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що необхідно знаходити фінансування на всі програми, пов’язані зі школою. «Не вистачає коштів, давайте робити маневри», - закликав Президент.

Зокрема, він розкритикував і ситуацію з виконанням програми «Шкільний автобус».

«Переконаний, що виконавчій владі необхідно підняти червону картку», - сказав Президент.