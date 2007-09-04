ГПУ висунула офіційне обвинувачення ректору Київського авіауніверситету

Генеральна прокуратура України висунула офіційне обвинувачення ректору Київського національного авіаційного університету Віталію БАБАКУ у зловживанні службовим становищем, а Печерський районний суд Києва виніс постанову про обрання міри запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

За інформацією прес-служби, В.БАБАК звинувачується за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років - УНІАН)

Водночас у Генпрокуратурі не уточнили, за які саме правопорушення порушено кримінальну справу стосовно В.БАБАКА.