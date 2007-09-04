Ющенко: через помилки Кабміну ”комусь” утікли з бюджета 11 млрд. гривень

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд реалістичніше ставитись до розрахунків базових макропоказників під час розробки проекту державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони України.

При цьому глава держави вказав, що йдеться насамперед про прогнозний показник темпів зростання ВВП.

“Претензія номер один, яка випливає з досвіду попередніх років, і особливо 2007 роки: нам серйозно не вистачає реалістичності при розрахунку ВВП. Аби ми не повторили історію 2007 року, а історія взагалі ганебна... Ми прийшли до того, що значна частина фінансового потенціалу в бюджеті не використана і не врахована. Вона, очевидно, висить на кореспондентських позиціях, на залишках цих рахунків в установах банків. Хтось на них заробляє, але ми як політики не використовуємо цей ресурс для розвитку. Кому потрібне таке планування?”, - відзначив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він вказав на те, що впродовж поточного року уряд тричі коригував прогнозний показник зростання ВВП. Так, якщо при формуванні бюджету 2007 року прогноз реального ВВП був зафіксований на рівні 594 млрд. грн., то пізніше він був переглянутий спочатку до 636 млрд. грн., а потім до 679 млрд. грн.

У зв`язку з цим Президент відзначив, що похибка в базових розрахунках перевищила 15%, внаслідок чого в доходній частині бюджету не було враховано більш як 20 млрд. грн. З цих коштів 9,4 млрд. грн. були пізніше враховані в доходній частині бюджету, а 11 млрд. “до цього часу ми ще не змогли мобілізувати. Ними користується хто попало, тільки не українська нація”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив занепокоєння тим, що при формуванні базових макропоказників на 2008 рік простежується аналогічна тенденція. “На мою думку, ця тенденція простежується в плануванні 2008 року”, - сказав Президент, відзначивши при цьому, що вже сьогодні ведеться дискусія навколо базового показника реального ВВП, який фіксується в межах 810-860 млрд. грн. за прогнозованої динаміки зростання 7,2-7,5%.

“Це потенційно дає змогу не долічитися в доходах зведеного бюджету приблизно 15 млрд. грн.”, - сказав В.ЮЩЕНКО, відзначивши, що вказані кошти можна було б спрямувати на виконання ряду соціальних програм, які залишилися недофінансованими поточного року.

Як відомо, Президент на початковій стадії формування держбюджету на 2008 рік звернувся з листом до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому запропонував урядові при розробці бюджету передбачити його дефіцит на рівні не більш як 2% ВВП за прогнозного номінального ВВП 860 млрд. грн.

При формуванні державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу інфляції 7,5%, показника зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.