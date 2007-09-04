Призупинено подачу води в Севастополі

У Севастополі через аварію на магістральному водогоні призупинено подачу води в основні мікрорайони міста.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Севастопольської міської державної адміністрації Мирослав САГАЙДАК, звертаючись сьогодні до мешканців міста повідомив, що аварія на водогоні сталася вночі.

За його словами, з 9-ї ранку в плановому порядку було призупинено подачу води в основні мікрорайони міста з метою ліквідації наслідків аварії.

На даний час аварійні бригади держаного комунального підприємства «Севміськводоканал» проводять відновлювальні роботи.

Як повідомили УНІАН у «Севміськводоканалі», стався розрив труби, що була прокладена ще 52 роки тому, і в якої вже давно закінчився термін експлуатації.

Очікується, подачу води буде відновлено сьогодні ввечері.