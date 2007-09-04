Янукович: ”Ви дограєтесь, що я розжену міністра і всіх вас”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність додаткового вивчення ситуації у вугільній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час наради в Алчевську з питань соціально-економічного розвитку Луганської області і підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років.

«Вугільна промисловість зараз вимагає рішень. Потрібно проводити спеціальну нараду в Донецькій, Луганській областях та інших регіонах», - сказав він.

Прем`єр-міністр також вважає за необхідне підбити попередні підсумки розвитку вугільної промисловості в 2007 році.

«А підсумки року вже видно, і потрібно намітити заходи на 2008 рік. Якщо ви це вирішуватимете в жовтні або навіть наприкінці вересня – це вже буде без бюджетного забезпечення», - попередив він.

На його думку, Міністерство вугільної промисловості має проаналізувати ситуацію, пов`язану із закриттям шахт і обсягом видобутку вугілля.

«Ви дограєтесь, що я розжену міністра і всіх вас. Я вже попереджував. Хоча тут до мене вже дехто із заявою приходив… Ви повинні бути людьми відповідальними, вам доручили - не доводьте ситуацію до абсурду», - сказав він, звертаючись до заступника міністра вугільної промисловості Юрія ЗЮКОВА.