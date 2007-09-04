Шуфрич коментує рішення РНБО про своє звільнення

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестір ШУФРИЧ вважає зведенням особистих рахунків сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони про усунення його з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив журналістам після засідання РНБО.

«Інквізиція заради зведення особистих рахунків - я іншого не чекав», - заявив Н.Шуфрич.

Відповідаючи на запитання, хто і чому зводить з ним рахунки, міністр сказав: «Головним аргументом Віктора Андрійовича (ЮЩЕНКА – УНІАН) щодо моєї діяльності було те, що я даю оцінки йому як Президентові».

Н.Шуфрич заявив, що пишається роботою свого міністерства, оскільки кількість надзвичайних ситуацій за 8 місяців 2007 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротилася.

Також Н.Шуфрич зазначив, що звільнення міністра залежить від рішення прем`єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після засідання СНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила усунути від виконання обов`язків міністра транспорту і зв`язку Миколу РУДЬКОВСКОГО і міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА.