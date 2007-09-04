СДПУ(о) запевняє, що не друкувала фальшивого звернення Мороза до Ющенка

19:12, 04 вересня 2007
Суспільство
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Про це йдеться у заяві, переданій УНІАН

Соціал-демократична партія України (об’єднана) заявляє, що у її газеті не було опубліковано фальшиве звернення голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це йдеться у заяві СДПУ(о), переданій УНІАН.

У документі нагадується, що сьогодні під час засідання Верховної Ради О.МОРОЗ продемонстрував начебто номер партійної газети СДПУ(о) «Наша Газета +», в якій надруковано його фальшиве звернення до Президента України.

Прес-служба СДПУ(о) офіційно заявляє, що ні в останньому, ні в попередніх номерах «Нашої Газети +» немає жодних звернень або коментарів лідера СПУ О.МОРОЗА.

Те, що сталося, переконані член СДПУ(о), “є брудною політичною провокацією, метою якої є спроба перешкодити Соціал-демократичній партії Україні (об’єднаної) реалізувати свою програму контролю за прозорістю парламентських виборів, та спроба втягнути СДПУ(о) в брудні популістські ігри, від яких партія свідомо відмовилася, вважаючи ці вибори неконституційними”.

До того ж соціал-демократи об’єднані вважають, що лідер СПУ, до того як оприлюднити цю фальшивку та дозволити “використати себе як елемент чорного піару”, мав змогу звернутися до голови СДПУ(о) або доручити прес-службі партії з’ясувати це питання у прес-службі СДПУ(о).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні парламенту О.МОРОЗ заявив, що звернеться до суду з приводу публікації у виданні «Наша газета плюс» нібито його звернення до Президента.

Він зазначив, що в цій газеті вміщено нібито його звернення до Президента України В.ЮЩЕНКА з приводу того, що в обмін на збереження за ним посади керівника парламенту він підтримає ініціативу В.ЮЩЕНКА щодо проведення референдуму з питання внесення змін до Конституції. О.МОРОЗ наголосив, що це фальшивка.

Водночас він не виключив, що це фальшива газета «Наша газета плюс», яка була випущена спеціально для розповсюдження такої неправдивої інформації.

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