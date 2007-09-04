Азаров: Ющенко пропонував розписатися під якимсь документом
або Чому "Порядок" не може замінити закон
Новий порядок проведення держзакупівель на сьогоднішньому засіданні РНБО по суті не розглядався.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ сьогодні після засідання РНБО.
«Президент запропонував, аби ми всі розписалися під якимсь документом, який би назвали «Порядок здійснення держзакупівель», і цей порядок повинен був би замінити закон», - заявив М.АЗАРОВ, наголосивши, що стоїть на позиції, що змінити закон рішенням РНБО і указом Президента не можна.
За інформацією члена РНБО міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА, порядок проведення держзакупівель відправлено на доопрацювання.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував 4 вересня на засіданні РНБО прийняти новий порядок проведення державних закупівель. В.ЮЩЕНКО запропонував негайно розробити новий механізм у цій сфері спільно з урядом і правоохоронними органами, прийняти його на засіданні РНБО і після відкриття першої сесії Верховної Ради нового скликання затвердити цей механізм на законодавчому рівні.
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважають, що зміни до закону про державні закупівлі повинні ухвалюватись Верховною Радою, а не РНБО.