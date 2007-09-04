Азаров: Ющенко пропонував розписатися під якимсь документом

Новий порядок проведення держзакупівель на сьогоднішньому засіданні РНБО по суті не розглядався.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ сьогодні після засідання РНБО.

«Президент запропонував, аби ми всі розписалися під якимсь документом, який би назвали «Порядок здійснення держзакупівель», і цей порядок повинен був би замінити закон», - заявив М.АЗАРОВ, наголосивши, що стоїть на позиції, що змінити закон рішенням РНБО і указом Президента не можна.

За інформацією члена РНБО міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА, порядок проведення держзакупівель відправлено на доопрацювання.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував 4 вересня на засіданні РНБО прийняти новий порядок проведення державних закупівель. В.ЮЩЕНКО запропонував негайно розробити новий механізм у цій сфері спільно з урядом і правоохоронними органами, прийняти його на засіданні РНБО і після відкриття першої сесії Верховної Ради нового скликання затвердити цей механізм на законодавчому рівні.

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважають, що зміни до закону про державні закупівлі повинні ухвалюватись Верховною Радою, а не РНБО.