ЦВК зареєструвала ще 356 спостерігачів

Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала ще 356 міжнародних спостерігачів, які стежитимуть з ходом голосування в день виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на своєму засіданні Центрвиборчком зареєстрував в якості спостерігачів представників Міжнародного республіканського інституту; Організації з безпеки і співробітництва в Європі; Міжнародної громадської організації сприяння розвитку виборчих технологій «За справедливі вибори»; міжнародної організації “Американський Центр міжнародної профспілкової солідарності”, а також від міжнародної організації “Український Конгресовий Комітет Америки”.