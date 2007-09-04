Плющ: питання щодо звільнення Шуфрича ”є питанням з бородою”

Рада національної безпеки і оборони доручила прем’єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ виконати сьогоднішнє рішення РНБО щодо відсторонення Миколи РУДЬКОВСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв’язку та Нестора ШУФРИЧА – з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам секретар РНБО Іван ПЛЮЩ після засідання Ради нацбезпеки.

За словами І.ПЛЮЩА, рішення про відсторонення двох міністрів було прийнято на основі довідки, яка була підготовлена до засідання РНБО щодо діяльності цих двох міністрів. Також було підготовлено проект рішення, в якому передбачалось, що дії Н.ШУФРИЧА та М.РУДЬКОВСЬКОГО не відповідають вимогам до цих посад і другим пунктом пропонувалось відсторонити Н.ШУФРИЧА і М.РУДЬКОВСЬКОГО від управління цими міністерствами.

І.ПЛЮЩ підкреслив, що сьогодні не розглядалось питання щодо відсторонення від посади міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

Водночас, коментуючи рішення про відсторонення від своїх посад Н.ШУФРИЧА і М.РУДЬКОВСЬКОГО, І.ПЛЮЩ зауважив, що питання щодо Н.ШУФРИЧА «є питанням з бородою, тому що Віктор Андрійович ЮЩЕНКО, як головнокомандуючий, як Президент країни мав можливість сам відстежувати те, що робилось цим надзвичайно важливим інститутом – Міністерством з надзвичайних ситуацій».

За словами І.ПЛЮЩА, це, в першу чергу, стосується подій в Херсонській області, коли внаслідок пожеж загинуло майже 7 тис. гектарів лісу. І.ПЛЮЩ нагадав, що після цього В.ЮЩЕНКО звертався до Кабінету Міністрів і, зокрема, до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням, щоб уряд надав належну оцінку посадовим особам Міністерства, в тому числі і міністра.

«Ви знаєте, що пройшло достатньо часу і цього не було зроблено. Тому Віктор Андрійович поділив це на дві частини – що стосується особового складу Міністерства з надзвичайних ситуацій і інших підрозділів, які приймали участь у ліквідації цієї стихії, - то він високо оцінив і майстерність, і відданість, і всю ту роботу, яку вони робили. В той же час він (В.ЮЩЕНКО) засудив роль міністра, особливо в питанні інформування, своєчасного розгортання і організації цієї справи», - сказав І.ПЛЮЩ.

Зокрема, секретар РНБО нагадав, що Н.ШУФРИЧ доповідав, що пожежу ліквідовано, в той час як вона лише розгорялась, і Президент був змушений повернутись на місце надзвичайної ситуації.

За словами І.ПЛЮЩА, інформацію про вчасну організацію міністром заходів, пов’язаних з гасінням пожежі, сьогодні на засіданні РНБО спростував голова Херсонської ОДА Борис СІЛЕНКОВ, заявивши в присутності Н.ШУФРИЧА, що коли Н.ШУФРИЧ прибув до Херсона, то він виявив бажання поїхати на сесію обласної ради замість того, щоб їхати на місце пожежі. І лише через дві години почав займатися ліквідацією стихійного лиха.