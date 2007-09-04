Проект держбюджету-2008 буде розглянуто на завтрашньому засіданні Кабміну

Проект державного бюджету на 2008 рік буде розглянуто на завтрашньому засіданні уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання Ради національної безпеки і оборони повідомив перший віце-прем`єр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

За його словами, бюджет досить соціально збалансований і враховує всі пропорції соціального розвитку, які уряд намітив ще на початку поточного року.

«Критика (Президента) була виборчою і технологічною, що відповідає виборчому процесу. Зрозуміло, коли глава держави висловлює певні зауваження і пропозиції, уряд будь-який, і наш зокрема, уважно їх вивчає», - сказав М.АЗАРОВ, коментуючи сьогоднішні висловлювання Президента Віктора ЮЩЕНКА з приводу проекту бюджету.

При цьому він відзначив, що уряд вивчить усі пропозиції Президента, додавши, що більшість з них «повністю по суті збігається з нашими пропозиціями».

М.АЗАРОВ вчергове повторив, що в жодному із законів і в Конституції не вказано, що РНБО розглядає основні напрями бюджетної політики, «а він бюджетну резолюцію прийняв замість Верховної Ради».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні РНБО В.ЮЩЕНКО висловив ряд побажань і пропозицій до проекту держбюджету наступного року. Зокрема, він попросив уряд врахувати в законопроекті його соціальні ініціативи.