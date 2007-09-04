Проект держбюджету-2008 буде розглянуто на завтрашньому засіданні Кабміну
Про це повідомив Микола Азаров
Проект державного бюджету на 2008 рік буде розглянуто на завтрашньому засіданні уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання Ради національної безпеки і оборони повідомив перший віце-прем`єр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.
За його словами, бюджет досить соціально збалансований і враховує всі пропорції соціального розвитку, які уряд намітив ще на початку поточного року.
«Критика (Президента) була виборчою і технологічною, що відповідає виборчому процесу. Зрозуміло, коли глава держави висловлює певні зауваження і пропозиції, уряд будь-який, і наш зокрема, уважно їх вивчає», - сказав М.АЗАРОВ, коментуючи сьогоднішні висловлювання Президента Віктора ЮЩЕНКА з приводу проекту бюджету.
При цьому він відзначив, що уряд вивчить усі пропозиції Президента, додавши, що більшість з них «повністю по суті збігається з нашими пропозиціями».
М.АЗАРОВ вчергове повторив, що в жодному із законів і в Конституції не вказано, що РНБО розглядає основні напрями бюджетної політики, «а він бюджетну резолюцію прийняв замість Верховної Ради».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні РНБО В.ЮЩЕНКО висловив ряд побажань і пропозицій до проекту держбюджету наступного року. Зокрема, він попросив уряд врахувати в законопроекті його соціальні ініціативи.