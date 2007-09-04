РНБО має право звільнити міністра

Рада національної безпеки і оборони України має всі правові підстави для прийняття рішення щодо відсторонення від виконання обов’язків міністрів транспорту та з питань надзвичайних ситуацій Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та Нестора ШУФРИЧА. Про це йдеться в коментарі заступника глави Секретаріату Президента України Ігоря ПУКШИНА, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Він відзначає, що Рада національної безпеки і оборони, згідно зі ст. 107 Конституції, є координаційним органом з питань національної безпеки, що координує і контролює діяльність виконавчої влади у сфері нацбезпеки і оборони.

Як роз’яснює І.ПУКШИН, відповідно до закону «Про Кабінет Міністрів» (пункти 1, 2 частини першої статті 47), міністр забезпечує формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері. Члени Кабміну особисто несуть політичну відповідальність (частина друга статті 48) за стан справ у доручених ним сферах державного управління.

«Згідно з цим законом (стаття 6), посади членів уряду належать до політичних посад, на які не поширюється законодавство про державну службу та трудове законодавство», – зазначає І.ПУКШИН.

Законом «Про основи національної безпеки України» (стаття 7) зростання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характерів визначено однією із загроз національній безпеці, стабільності в суспільстві.

Як наголошує І.ПУКШИН, за цим же законом, основними функціями суб’єктів забезпечення національної безпеки (в тому числі і РНБОУ) є комплексне кадрове та інше забезпечення життєдіяльності структурних елементів системи.

Отже, РНБОУ в межах визначеної Конституцією та законами компетенції зобов’язана розглянути питання щодо стану справ у сферах, пов’язаних із виникненням НС техногенного та природного характерів. «РНБОУ також має право виявити дестабілізуючі чинники у цих сферах та внести пропозиції, в тому числі кадрового характеру щодо їх усунення», – підкреслює заступник глави Секретаріату Президента.

Відтак, у РНБОУ наявні всі правові підстави для схвалення рішення щодо відсторонення міністрів транспорту та з питань надзвичайних ситуацій рішенням РНБОУ, вважає І.ПУКШИН.