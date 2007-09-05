Чому дитячий курорт ”Скадовськ” не можна створювати в межах міста?

Всеукраїнська екологічна ліга ініціює створення на Херсонщині національного дитячого курорту ”Скадовськ”.

Про це повідомила на прес-конференції в агентстві УНІАН перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна ТИМОЧКО.

За її словами, метою проекту є привернення уваги держави до розв’язання екологічних проблем складовської медичної зони і подальшого її перетворення на дитячий курорт національного значення.

Т.ТИМОЧКО зазначила, що місцева влада хоче створити курорт в межах міста Скадовськ. “Це не може бути нічим виправдано і пояснено, оскільки саме місто не може бути рекреаційною територією і безпосередньо курортом”, - зазначила вона.

У зв’язку з цим Т.ТИМОЧКО наголосила, що Всеукраїнська екологічна ліга пропонує створити дитячий національний курорт на території трьох районів, землі яких виходять до моря, і які формують унікальні лікувальні властивості цього регіону, - Каланчакського, Голопристанського та Скадовського. За її словами, Ліга вважає, що в цьому регіоні екологічна складова курорту є найпотужнішою. “Місцева влада розуміє курорт як інфраструктуру, дороги, будівлі, які мають забезпечити прийом людей на лікування і відпочинок. Так, необхідно створити умови для лікування, проте умовою для лікування, крім приміщень і обладнання, є ще й формування потужного природного ресурсу екологічно чистого регіону”, - сказала вона.

Т.ТИМОЧКО повідомила, що Всеукраїнська екологічна ліга за участю групи спеціалістів та місцевих експертів готує законопроект про створення Національного дитячого курорту “Скадовськ”. За її словами, Блок Людмили Супрун, до передвиборчого списку якого входить сама Т.ТИМОЧКО, в разі проходження до Верховної Ради, буде одним з перших подавати законопроект про створення Національного дитячого курорту “Скадовськ”.

Вона також вважає, що після ухвалення зазначеного закону необхідно розробити державну комплексну програму облаштування цього курорту.

За словами Т.ТИМОЧКО, лише за рахунок держави таку програму виконати неможливо і необхідно залучати міжнародних інвесторів.