Указ Ющенка відкриває для ”Нафтогазу” великі можливості

Указ Президента України про припинення дії постанови Кабінету міністрів №1037 від 8 серпня 2007 року "Про управління державними корпоративними правами ЗАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) про передачу держпакета акцій "Укртатнафти" від НАК "Нафтогаз України" Фонду державного майна фактично відкриває можливість для створення національної вертикально інтегрованої нафтогазової компанії (ВІНК) на базі НАК «Нафтогаз України».

Про це кореспонденту УНІАН сказав віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин Ростислав ІЩЕНКО.

«Припинення рішення уряду дозволяє «Нафтогазу» встановити контроль над менеджментом «Укртатнафти», консолідувати видобування і закупівлю сировини, переробні активи, і розпочати відновлення роздрібної програми», – заявив експерт.

На думку Р.ІЩЕНКА, «Нафтогаз» може консолідувати у ВІНК дочірню компанію «Укргазвидобування» (потужності з видобування газу і газового конденсату, Шебелинський ГПЗ), Кременчуцький НПЗ, нинішні бензинові і газові заправки компанії.

Також експерт вважає, що «Нафтогаз» зможе розгорнути джоберську програму залучення АЗС і купувати на вільному ринку додаткові обсяги російської та української нафти для подальшої переробки на «Укртатнафті».

Р.ІЩЕНКО акцентував увагу на тому, що в разі консолідації цих активів держава зможе контролювати близько 25% роздрібного ринку нафтопродуктів.

«Контроль чверті роздрібного ринку дозволить «Нафтогазу» і Мінпаливенерго без жодного адміністративного тиску, виключно ринковими методами регулювати ціни на бензин і дизпаливо у бік їх зменшення», - впевнений експерт.

Експерт також вказав на те, що президентський указ закріплює контрольний пакет акцій «Укртатнафти» у власності України.

«Рішення Президента присікає всі претензії татарських акціонерів на спірний пакет акцій «Укртатнафти», - заявив Р.ІЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом (№ 819/2007 від 4 вересня 2007 року) припинив дію постанови Кабінету міністрів №1037 від 8 серпня 2007 року «Про управління державними корпоративними правами ЗАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта». Цією постановою Кабмін передав держпакет "Укртатнафти" з управління НАК "Нафтогаз України" в управління Фонду державного майна.

В указі наголошується, що пакет акцій, який належить державі в статутному капіталі ЗАТ «Укртанафта», входить до складу активів НАК «Нафтогаз України» і впливає на її господарську діяльність, зокрема на кредитну політику.

На думку Президента, зазначена постанова Кабміну створює передумови для погіршення фінансово-економічного стану і навіть банкрутства НАК «Нафтогаз України», метою діяльності якої є підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування і розвитку нафтогазового комплексу. Це, в свою чергу, створює загрозу економічній безпеці держави.