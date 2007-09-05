CME офіційно оформила 60% своєї власності в «1+1»

Central European Media Enterprises Ltd. (CME) оголосила про те, що офіційно оформила 60% своєї власності в «Студії «1+1», завершивши реєстрацію 42% прямих майнових інтересів в ТОВ «Студія «1+1». Про це йдеться в прес-релізі компанії, текст якого має у своєму розпорядженні агентство.

Відповідно до інформації, що міститься в ньому, разом з 18% непрямої власності, СМЕ в даний час забезпечила собі контроль над ліцензією «1+1».

Майкл ГАРІН, виконавчий директор СМЕ, коментує: «Сьогодні ми оголошуємо про щасливе завершення процесу, який СМЕ ініціювала майже 2 роки тому. Ми віримо, що ці зміни дадуть нам більший вплив на управління каналу, власні медіаактиви в Україні і подальше поліпшення всіх операцій бізнесу в Україні».

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня було оголошено, що Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ придбав 1 млн. 275 тис. 227 акцій компанії Central European Media Enterprises Ltd. на суму 110 мільйонів дол. Дана кількість акцій становить 3% від загального обігу акцій CME. У зв`язку з цією інвестицією І.КОЛОМОЙСЬКОГО було запрошено стати членом ради директорів CME.