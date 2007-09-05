Рудьковський: у Ющенка готують масштабну катастрофу з сотнями жертв

Міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляє про підготовку Секретаріатом Президента України масштабної катастрофи з людськими жертвами. Про це він заявив в ефірі “5-го каналу”.

"Віктор ЮЩЕНКО розпочав низку кроків по монополізації влади, і соціалісти, і я зокрема, першими це зрозуміли і почали протистояти повзучій узурпації влади. І Віктор ЮЩЕНКО знайшов зачіпку і почав перекладати відповідальність на міністра за те, що не робилося 10 років", - заявив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Він також відзначив, що його не запросили на сьогоднішнє засідання РНБО, а "подзвонили, коли він в Чернігові зустрічався з військовими".

"Вони не хочуть шукати правди. Вони в Секретаріаті Президента розробляють сценарій, і до нас доходять чутки, що хочуть влаштувати чергову катастрофу з сотнями жертв", - цитує М.РУДЬКОВСЬКОГО “Українська правда”.

Він звернувся до Служби безпеки України з вимогою вжити заходів по недопущенню сценарію "мукачівської банди, яка засіла на Банковій".

"Звертаюсь до громадян – будьте пильні!", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня, Рада національної безпеки і оборони доручила прем’єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ виконати рішення РНБО щодо відсторонення Миколи РУДЬКОВСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв’язку, а Нестора ШУФРИЧА – з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

За словами Президента України Віктора ЮЩЕНКА, М.РУДЬКОВСЬКИЙ та Н.ШУФРИЧ несуть пряму відповідальність за “провали” в сферах відповідальності очолюваних ними міністерств. Зокрема, зауважив В.ЮЩЕНКО, М.РУДЬКОВСЬКИЙ не зміг вжити заходів для підвищення безпеки на залізницях, а Н.ШУФРИЧ – належним чином ліквідувати наслідки стихійних лих, які останнім часом сталися в Україні.