Прокуратура взяла під контроль розслідування самогубства дев'ятикласника

06:39, 25 березня 2012
Суспільство
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Зараз з`ясовуються обставини того, що сталося, мотиви і причини скоєного

Прокуратура Совєтського району м. Макіївки взяла під контроль хід з`ясування обставин самогубства підлітка.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Донецької обласної прокуратури.

У повідомленні нагадали, що 22.03.2012 р. на подвір’ї свого будинку в Совєтському районі м. Макіївка без ознак насильницької смерті виявлено труп 14-річного хлопця, котрий звів рахунки з життям через повішення.

За словами прокурора Совєтського району Макіївки Наталії СОФІЛКАНИЧ, «виїздом на місце події будь-яких слідів, що свідчать про споєння стосовно нього протиправних дій, не виявлено. Перевірку за цим фактом проводить районний відділ міліції».

«За вже зібраною інформацією встановлено, що дитина проживала з матір`ю, котра дбала про нього. Сім`я характеризувалася позитивно. Навчався в одній із шкіл району, з однокласниками підтримував дружні стосунки, конфліктів не мав», - сказала прокурор.

Зараз з`ясовуються обставини того, що сталося, мотиви і причини скоєного, після чого буде прийняте процесуальне рішення, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці Донецької області повісився учень 9 класу, що перейшов у школу №19 з ліквідованої міськрадою школи №3.

За словами керівника батьківського комітету закритої школи №3 Ганни НАЗИПОВОЇ, котра живе по сусідству із сім`єю, де сталася трагедія, школяр залишив передсмертну записку.

«Він залишив записку: «Мамо, тату, пробачите, я так більше жити не можу», а що там, я не знаю, чого він так жити не може», - сказала жінка. На запитання, чи могла його смерть бути пов`язана з тим, що хлопчик, який був єдиною дитиною в сім`ї, так і не зміг адаптуватися до нової школи, нового класу, А.НАЗИПОВА відповіла: «Я не знаю. Не знаю, ніхто не може зрозуміти, що сталося, що його підштовхнуло. Нехай розбирається міліція тепер, влада наші. Хай вони самі розбираються, чому наші діти вкорочують собі життя».

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