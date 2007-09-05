Ураган ”Фелікс” підняв хвилю цін на нафту

Ураган "Фелікс", що лютував біля берегів Нікарагуа, у вівторок став причиною зростання цін на нафту в Нью-Йорку, говорять експерти.

Ціна за баррель сирої нафти марки sweet light на Нью-Йоркській товарно-сировинній біржі виросла до закриття торгів до 75,08 долара за баррель, що на 68 центів вище за попередні торги. Протягом сесії угоди укладалися і по 75,25 долара за баррель, повідомляє РІА Новости.

За даними метеорологів, протягом дня руйнівний ураган мав рухатися над північно-східною частиною Нікарагуа, і до вечора прийти до Гондурасу, наближаючись до кордонів США.

За останніми повідомленнями метеорологів, ураган "Фелікс", що забрав життя як мінімум 11 чоловік, починає слабшати.

Зростання цін на нафту у вівторок зміцнило акції нафтовидобувних компаній, потягнувши в цілому вгору фондовий ринок США. Так, індекс Dow Jones industrial everage у вівторок до закриття торгів виріс до 13.448,86 збільшившись за день на 91,12 пункта.