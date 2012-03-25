Слов'янським гвалтівником виявився бездомний сирота

У Слов'янську Донецької області правоохоронці затримали 22-річного гвалтівинка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Слов'янського міського відділення міліції.

Згідно з повідомленням, чутки про гвалтівинка по Слов'янську поширилися ще в листопаді 2011 року, а в грудні до Слов'янського міськвідділу надійшли заяви від двох місцевих мешканок про скоєння стосовно них насильницьких дій сексуального характеру.

За даними фактами було порушено кримінальні справи за ч.2 ст.153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті в збочених формах). За описом однієї з потерпілих було складено композиційний портрет злочинця.

За словами першого заступника начальника Слов'янського міськвідділу міліції Олександра ДАВИДЕНКА, відтоді співробітниками міліції велася скрупульозна робота, спрямована на розкриття цих злочинів, й її результатом стало затримання підозрюваного.

«Ним виявився 22-річний сирота, який навчався раніше в школі-інтернаті. Останнім часом постійного місця проживання хлопець не мав, ночував на теплотрасі, розташованій в одному з мікрорайонів міста. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, у поле зору співробітників міліції не потрапляв», - розповів міліціонер.

Слідством було встановлено, що окрім лиходійств «сексуального характеру», на рахунку зловмисника декілька майнових злочинів. Лише за березень 2012 року він скоїв два розбійні напади й один замах на грабіж.

Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Ведеться слідство.