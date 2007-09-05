Збройний напад на заправку ”Лукойл”: злодії винесли 26 тисяч

Учора в 3:43 троє невідомих в масках напали на автозаправну станцію компанії "ЛУКОЙЛ", розташовану в районі Коблево Миколаївської області.

Як повідомили "Коммерсанту-Украина" в ЦГЗ УМВС в Миколаївській області нападники привели співробітника станції в магазин, розташований на її території і кинули його там. "Вони напали на продавця магазину. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, відібрали у неї ключі від касового апарату і сейфа" - відзначили в ЦГЗ. За словами інспектора ЦГЗ УМВС у Миколаївській області Євгенія Ласкіна, нападники викрали з магазину 26 тисяч гривень і картки поповнення рахунків операторів мобільного зв`язку і два мобільні телефони, що належали працівникам АЗС". "Потім грабіжники перелізли через огорожу приватного будинку і втекли в невідомому напрямі. Через декілька секунд, отямившись від переляку, працівники АЗС почали кричати і кликати на допомогу. У чоловіка, що проходив мимо, попросили мобільний телефон і викликали міліцію" - заявив пан Ласкін. Він, також відзначив, що в даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом розбійного нападу і грабежу.