Голова Дніпровської РДА Сотников повернувся на своє робоче місце

Голова Дніпровської районної державної адміністрації у м. Києві Олександр СОТНИКОВ повернувся сьогодні на своє робоче місце.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар О.СОТНИКОВА Людмила ОЛІЙНИК.

“Ми сьогодні працюємо в звичайному робочому режимі. При обшуку представники Генпрокуратури у О.СОТНИКОВА нічого не знайшли”, - повідомила прес-секретар.

За словами Л.ОЛІЙНИК, голова району ще вчора, відразу після завершення спілкування зі слідчими, повернувся на робоче місце.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 вересня, близько 12-й години під час робочої наради до зали засідань Дніпровської РДА ввійшли 5 чоловіків у цивільному одязі, які представилися слідчими Генеральної прокуратури і зажадали, щоб О.СОТНИКОВ припинив вести нараду і пройшов з ними в свій робочий кабінет для проведення слідчих дій.

В кабінеті ці люди знаходилися разом із О.СОТНИКОВИМ близько трьох годин. Весь цей час біля дверей кабінету стояли двоє озброєних автоматами охоронців. Близько 15-ї години слідчі відвезли О.СОТНИКОВА на його квартиру для проведення там обшуку.

У офіційні заяві Генпрокуратурf повідомила, що обшук у квартирі голови Дніпровської РДА проводився у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно його заступників за отримання хабара.

Блок „Наша Україна – Народна самооборона” з цього приводу заявив що “всі ці незаконні дії є новими спробами політичного тиску й переслідування О.СОТНИКОВА з боку команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”. “Мер, уже неодноразово намагався вчинити розправу над „невгодним” главою району. Тепер команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО підключила до політичних репресій працівників підконтрольної Партії регіонів Генеральної прокуратури, які нині гарячково шукають неіснуючі зачіпки”, - зазначалось в заяві блоку.

Блок „НУ–НС” висловив занепокоєння “втягуванням силовиків у виборчу кампанію та вимагає негайно припинити переслідування політичних опонентів”.

Як повідомлялося, 26 липня працівники правоохоронних органів за отримання понад 500 тис. грн. хабара затримали заступника голови Дніпровської в місті Києві районної державної адміністрації з питань житлово-комунального господарства Миколу КРАСНОЩОКА і в.о. заступника з питань містобудування, архітектура і землекористування Ігоря КОЗИРЄВА.