Наприкінці тижня в Україні очікується відчутне похолодання, вдень +13-19°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Завтра, 6 вересня, на території України синоптики прогнозують дощову погоду. У західних та Вінницькій областях дощі будуть сильними, на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті - дуже сильні дощі.

Температура вночі становитиме 13-18°, на півдні до 21°; вдень 23-28°; у південній та східній частинах місцями 30-32°.

7-8 вересня утримається хмарна погодоа. Часом дощі, у Карпатах, на Прикарпатті, в центральних областях, 7 вересня вночі на півдні Правобережжя, 8 вересня у північних областях місцями сильні дощі, лише у південних областях вдень окремі короткочасні дощі.

В Україні місцями грози, в окремих пунктах град, на Лівобережжі подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура 7 вересня вночі у західних областях становитиме 9-14°, на решті території 12-17°, у південній частині та східних областях 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 18-23°, у прикарпатських областях 12-17°, у східних областях та Приазов`ї 26-31°; 8 вересня вночі 9-14°, на півдні та сході до 18°, на заході 5-10°, вдень 13-18°, на заході місцями 9-11°, у південній частині та східних областях 19-24°.

9-10 вересня очікуються дощі, місцями (крім північних та західних областей) грози; вночі 9 вересня в західних областях, протягом 10 вересня у південній частині переважно без опадів. Утримається прохолодна погода.

Завтра Києві та області утримається мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура у Києві вночі становитиме 15-17°, вдень 23-25°; по області вночі 13-18°, вдень 23-28°.

7-8 вересня у столиці та області очікується часом дощ, гроза, вночі 8 вересня місцями сильний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, поривчастий. Температура 7 вересня вночі 12-17°, вдень 18-23°; 8 вересня вночі 9-14°, вдень 13-18°.

9-10 вересня у Києві та області будуть короткочасний дощ. Температура вночі становитиме 5-11°, вдень 13-19°.