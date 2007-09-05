Кабмін вирішив повернути Інститут сухопутних військ зі Львова до Одеси
Гриценко за годину повідомить, що це неможливо
Кабінет міністрів України ухвалив повернути навчальний процес курсантів Одеського інституту сухопутних військ зі Львова до Одеси. Про це журналістам повідомив віце-прем`єр з питань координації діяльності правоохоронних органів Олександр Кузьмук. Відповідну ухвалу "Про деякі питання Одеського ордена Леніна інституту сухопутних військ" уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.
У 2005 р. урядом було ухвалено рішення про переведення Одеського інституту сухопутних військ з Одеси до Львова. Це рішення, за словами О.Кузьмука, потягло численні проблеми, тому наприкінці 2006 р. була створена урядова комісія на чолі з віце-прем`єром з гуманітарних питань Дмитром Табачником.
Представники Одеської облдержадміністрації, Одеської облради і місцевої громадськості неодноразово зверталися до різних органів влади з проханням повернути інститут до Одеси. Наприкінці липня 2007 р. за розпорядженням прем`єр-міністра В.Януковича в Одесі були проведені громадські слухання з даного питання.
"Щоб раз і назавжди припинити всі проблемні питання навколо Одеського інституту сухопутних військ уряд сьогодні ухвалив рішення про його повернення до Одеси", - сказав О.Кузьмук.
РБК-УкраїнаСьогодні 16.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція з трансляцією на “5 каналі” міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА. Тема прес-конференції: ”Рішення уряду щодо повернення Інституту сухопутних військ зі Львова до Одеси є незаконним і помилковим і не може бути виконано”.