Кириленко: Партія регіонів знову прагне роз`єднати громадян України

Ініціатива Партії регіонів щодо проведення референдуму про позаблоковий статус України та мовного питання є намаганням дестабілізувати ситуацію в Україні та спробою привернути увагу суспільства до партії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, про це заявив сьогодні голова політради блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, перебуваючи у Житомирі.

За словами В.КИРИЛЕНКА, ця спроба є не дуже вдалою, оскільки ця Партія регіонів продемонструвала своє пекуче бажання повернути країну до обговорення тих тем, які її роз’єднують. Він наголосив, що людей зараз цікавлять зовсім інші проблеми, розв’язання яких об’єднає український народ - проблеми ліквідації пільг і привілеїв депутатів та чиновників, збільшення зарплат, пенсій та соціальних виплат простим людям.

В.КИРИЛЕНКО переконаний, що саме ці питання “турбують людей незалежно від того, якою мовою вони розмовляють”. Тому, на думку голови політради блоку, “спроба дестабілізувати ситуацію під приводом проведення якогось референдуму – не пройде”.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів ініціює проведення Всеукраїнського референдуму з трьох питань.

Зокрема, “регіонали” мають намір запропонувати українцям висловити свої думки щодо можливості надання російській мові статусу державної нарівні з українською; можливості обрання голів обласних і районних держадміністрації прямим голосуванням. Третє питання стосуватиметься підтримки українцями нейтрального статусу держави: «Чи згодні ви, щоб Україна була постійною нейтральною державною, яке не бере участі у воєнних блоках?».

За словами керівника виборчого штабу Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА, референдум може бути проведений через «60-75 днів, починаючи з 7 вересня».