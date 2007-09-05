Конституційний суд повернувся з відпустки і розглядає подання Президента...

Сьогодні, 5 вересня, після повернення суддів із відпусток Конституційний Суд України приступив до розгляду конституційних подань і звернень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, на сьогоднішньому засіданні розглянуто низку питань, зокрема, про призначення секретаря Третьої колегії суддів. Ним став суддя Конституційного Суду України В’ячеслав ДЖУНЬ.

Після вирішення організаційного питання Суд приступив до розгляду справи за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 124 Конституції України, частини другої статті 2, частини другої статті 4, частин першої статті 17, статті 104 Кодексу адміністративного судочинства України. (УНІАН: Президент просить розтлумачити окремі положення Конституції та КАСУ щодо поширення юрисдикції адміністративних судів на публічно-правові спори стосовно здійснення Президентом України своїх державно-владних повноважень, визначених Конституцією України).

Також КС розпочав справи:

- за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 13, частини другої статті 16 Кодексу України про надра, частини третьої статті 38 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

- за конституційним зверненням громадянина Миколи КУЗУБА про офіційне тлумачення положень абзацу третього статті 50 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та частини четвертої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

За результатами розгляду справ прийнято відповідні рішення.

Наступне засідання Суду відбудеться в четвер, 6 вересня.