Банкіри очікують, що під Євро-2012 активізуються аферисти

Як пише газета "Сегодня" в номері від 29 березня, в Україні збільшилася кількість афер з платіжними картками, тільки за минулий рік шахраї зняли з чужих рахунків десятки мільйонів гривень.

«Недавно в Західній Україні було затримано угруповання іноземців, яке приїжджало випробувати наші банкомати», — повідомив видання працівник одного з найбільших банків.

В МВС повідомили, що обговорюють з банкірами, як протистоятимуть аферистам під час футбольного чемпіонату.

За словами голови Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем Олександра Карпова, аферисти широко використовують метод перехоплення реквізитів тих користувачів, які розплачуються за покупки в інтернеті, підключеним через wi-fi.

«Знизити кількість шахрайств не можна, але можна тримати їх під контролем. Відомо, що в 86% випадках використання підроблених карток в українській банкоматній системі — це картки банків-нерезидентів. Це злочин, але в офіційну статистику ці дані не потрапили (за офіційною статистикою НБУ, аферисти минулого року зняли понад 9 млн. грн., від незаконних дій постраждав 51 банк), — зазначив О.Карпов. — Тобто аферисти десь узяли реквізити і пішли вилучати гроші з банкоматів».

За його словами, дані про реквізити платіжної картки можуть запитувати і електронною поштою, і через фальшиві СМС від банків. Потім ці дані, як зазначив О.Карпов, використовуються в інтернет-шахрайствах, де фізична присутність картки не обов`язкова.