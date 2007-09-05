Американці навчать ВМС України користуватися надувними човнами

Сьогодні до Севастополя прибула делегація посольства США в Україні та представників корпорації “Віллард Марін” (США).

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, метою візиту американської делегації, яку очолює директор державної програми з обслуговування надувних човнів типу “WILLARD” Чарльз ЛОЗАНО є аналіз можливостей встановлення на кораблях українського флоту надувних човнів з жорстким корпусом та підготовка особового складу Військово-Морських Сил ЗС України до їх використання.

Під час візиту гості відвідають Центр морських операцій Військово-Морських Сил ЗС України, де побувають на кораблях українського флоту і в Центрі пошукових та аварійно-рятувальних робіт ВМС ЗС України.

Для особового складу українського флоту американські колеги проведуть навчальний курс із будови і функціонування систем човна, його експлуатації та практичні заняття з визначення місцезнаходження за допомогою глобальної системи навігації, що розташована на човні.

Згідно з планом перебування, представники корпорації “Віллард Марін” та посольства США в Україні також відвідають державне підприємство “Завод ім. 61 комунара”, розташоване у Миколаєві.

Візит делегації посольства США в Україні та групи представників корпорації “Віллард Марін” до Севастополя завершиться 27 вересня.