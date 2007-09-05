Скільки у Нацбанка монетарного золота?.. а валюти готівкою?.. а авуарів?

Валові міжнародні резерви Національного банку України в серпні 2007 року зросли на 5,8% або на 1 млрд. 594,1 млн. дол. - до 28 млрд. 882,86 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Національному банку України.

За інформацією НБУ, за підсумками серпня в структурі резервів монетарне золото становило 385,48 млн. дол.; готівкова іноземна валюта - 14,73 млн. дол.; інші резерви у вільно конвертованій валюті - 16 млрд. 966,73 млн. дол.; авуари в СПЗ і резервній позиції в МВФ - 0,97 млн. дол., цінні папери - 11 млрд. 514,73 млн. грн.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (покупка і продаж в доларовому еквіваленті) за серпень становив 14 млрд. 266,4 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку України за серпень становило 1 млрд. 575,3 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (покупка і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками серпня становив 6 млрд. 081,3 млн. дол., в т.ч. обсяг валюти, купленої банками у населення, - 3 млрд. 004 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, - 3 млрд. 077,3 млн. дол.

Вклади населення у валюті (в доларовому еквіваленті) зросли за минулий місяць на 257,2 млн. дол. і на 31 серпня 2007 року становили 11 млрд. 272,4 млн. дол.