Міністр оборони розкриває урядову інтригу

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинить сьогоднішнє рішення уряду щодо відновлення Одеського Інституту сухопутних військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Перебазування цього не буде - я впевнений у тому, що Президент використає своє право і заблокує це рішення уряду, оскільки таке грубе втручання в його компетенцію без врахуванням попередньої підготовчої роботи, виходячи з меркантильного інтересу, не може бути і не буде реалізоване”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він наголосив, що це рішення абсолютно незаконне і не логічне.

Міністр нагадав, що Львівський військовий Інститут був визначений базовим навчальним закладом Сухопутних військ рішеннями цього уряду і попередніх урядів, РНБО та затверджено указом Президента.

Він поінформував, що вчора, 4 вересня, за підписом заступника міністра Кабінету Міністрів Андрія КРАВЦЯ до Міноборони надійшов документ з пропозицією розглянути терміново “протягом трьох годин” пропозицію щодо відновлення Одеського інституту Сухопутних військ на засіданні урядового комітету під головуванням віце-прем’єр-міністра Дмитра ТАБАЧНИКА.

Він наголосив, що це рішення було прийнято на урядовому комітеті всупереч позиції Міноборони, регламенту роботи уряду та непогоджено жодним міністерством.

“Згідно з законом, міністр і виключно міністр формує і реалізує політику у своїй сфері відповідальності і ніхто - ніякий чиновник з секретаріату Кабміну не може замість міністра вносити проекти рішень уряду, оскільки не має на це права”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, в цьому рішенні міститься неправдива інформація, що це рішення не суперечить чинному законодавству, оскільки воно суперечить указу Президента.

Міністр також заявив, що в рішенні відзначається, що на його виконання не потрібно жодної копійки з бюджету, але всі розуміють, що передислокація такого військового організму потребує мільйони гривень.

Він повідомив, що сьогодні це рішення обговорювалось більше години на засіданні уряду і, не дивлячись на всі аргументи оборонного відомства, було прийнято.

За словами А.ГРИЦЕНКА, це рішення було “продавлено” через бажання привласни землю Одеського інституту. Так, урядова комісія на чолі з Д.ТАБАЧНИКОМ вирішила підготувати проект рішення уряду, згідно з яким без визначення термінів Міноборони передавалось близько 600 квартир для виселення сімей військовослужбовців з гуртожитків на території інституту. А.ГРИЦЕНКО повідомив, що відмовився від такої пропозиції, оскільки на адресу Міноборони надійшли пропозиції від потенційних інвесторів на території військового містечка № 16 побудувати 1,5-1,6 тис. квартир, на території містечка №17 - 5 тис. квартир, а на території містечка №217 - 7 тис. квартир.

“Я не міг погодитись на 600 квартир, оскільки тільки в Одеському гарнізоні близько 4 тис. безквартирних офіцерів”, - наголосив він.

“Коли не вийшло забрати цю землю вирішили – не Вам, не нам і вдарили по Президенту, ухваливши рішення про передислокацію інституту зі Львова в Одесу”, - додав він.