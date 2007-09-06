Помер Лучано Паваротті

Помер знаменитий італійський тенор Лучано Паваротті, повідомило у четвер агентство Рейтер з посиланням на менеджера співака.

Повідомлення про те, що стан Паваротті, госпіталізованого 8 серпня, серйозно погіршав, з`явилися ще напередодні.

У 2006 році співака прооперували у зв`язку з раковою пухлиною підшлункової залози.

25 серпня Паваротті був виписаний з лікарні міста Модени, куди він потрапив двома тижнями раніше з підозрою на запалення легенів. Коли стан "золотого тенора" стабілізувався, його відпустили додому, де, за даними агентства, він знаходився під спостереженням лікарів-онкологів.

У 2006 році Паваротті зробили операцію з видалення злоякісної пухлини. Лікарі виявили хворобу у співака, коли той проходив медогляд перед продовженням світового турне. Через хворобу всі концерти тенора, заплановані на 2006 рік, були скасовані.

До госпіталізації співак разом з дружиною Ніколеттою і дочкою Аліче проводив літню відпустку на своїй віллі.

Паваротті народився 12 жовтня 1935 року в італійському місті Модена. Любов до музики Лучано прищепив його батько, він часто приносив додому платівки із записами великих виконавців, які вони удвох з сином слухали вечорами. Навчаючись у школі, Лучано відвідував церковний хор.

У 1961 році він переміг на міжнародному конкурсі молодих співаків у Театрі Реджо Емілії і в цьому ж році дебютував партією Родольфо в "Богемі" Джакомо Пуччіні. У 1966 році Паваротті став солістом "Ла Скали". Пізніше він залишив оперну сцену і виступав лише на концертах.

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