Рудьковський готує пікетувальникам з НУ-НС ”теплий прийом”

Міністерство транспорту та зв’язку України здійснює ряд заходів з підготовки до безстрокового пікетування, організованого блоком «Наша Україна - Народна Самооборона». Про це заявив сьогодні міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ після заяви про відповідне рішення блоку НУ-НС.

«Якщо вони чекають моєї відставки, пікетування затягнеться. А скоро на вулиці вже стане холодно», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МТЗУ, для забезпечення основних потреб демонстрантів Мінтрансзв’язку, за дорученням міністра, буде створено належні умови для перебування цих людей перед будівлею відомства. Так, міністерство забезпечить їх кавою, чаєм та теплими речами, які їм зможуть невдовзі знадобитися, а також поставить лави перед будівлею.

Міністр зауважив, що розмір компенсації, яку отримуватимуть пікетувальники, буде невеликим, тому вони навряд чи зможуть забезпечити себе гарячим харчуванням. «Ми нагодуємо їх обідами», - підкреслив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Загалом, коментуючи пікетування, М.РУДЬКОВСЬКИЙ зазначив, що не здивований діями блоку «Наша Україна – Народна Самооборона»: “так звана РНБО, на підтримку рішення якої відбуваються пікетування, фактично перетворилася на засідання керівників штабів цього блоку, оскільки ними є голови обласних державних адміністрацій, які входять до складу Ради”, повідомляє прес-служба МТЗУ.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня о 9-й годині ранку блок «Наша Україна - Народна Самооборона» розпочинає безстрокове пікетування Міністерства транспорту та зв’язку України (пр. Перемоги 14) і Міністерства з питань надзвичайних ситуацій (вул. О. Гончара, 55).

Як повідомили у прес-службі НУ-НС, пікетування проводиться на підтримку рішення Ради національної безпеки та оборони про відсторонення від виконання обов’язків міністрів Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та Нестора ШУФРИЧА і з вимогою до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА негайно виконати рішення РНБО та звільнити зазначених осіб із займаних посад.