У Київському метро розповіли, чому почала диміти станція «Осокорки»

Заступник начальника метрополітену, головний ревізор з безпеки руху комунального підприємства "Київський метрополітен" Валерій Мелещенко заявляє, що пожежа на станції "Осокорки" 14 березня виникла внаслідок порушень комунікацій метро в результаті робіт з реконструкції проспекту Бажана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Мелещенко сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Первинною причиною цієї події було те, що на сьогодн в районі станції "Осокорки" та інших станцій проходить реконструкція проспекту Бажана. Реконструкція іде варварськими методами — немає ніякої документації, з метрополітеном ніхто ці роботи не погоджував. Там працювала важка техніка, порушена гідроізоляція метрополітену", - сказав В.Мелещенко.

За його словами, внаслідок розгерметизації в метро сталося коротке замикання і займання світильників. "Ми вже зверталися в "Київавтодор", але поки що на наше звернення керівництво цього підприємства не відреагувало і продовжує виконувати роботи в зоні дії метрополітену без узгодження і попередження метрополітену", - повідомив В.Мелещенко.

У свою чергу, заступник начальника служби воєнізованої охорони — начальник відділу пожежного нагляду і технічних засобів охорони КП "Київський метрополітен" Петро Челован додав, що наслідки неузгоджених дорожніх робіт досі не ліквідовані. За його словами, пошкоджені кабелі, які забезпечують електроенергією ряд станцій метро, зокрема й "Позняки". "Це теж проблема. Це порушення нормальної системи постачання об'єктів метрополітену. І це наслідок реконструкції проспекту Бажана", - зазначив він.

У свою чергу, директор департаменту пожежної безпеки Державної інспекції техногенної безпеки Михайло Байтала підкреслив, що керівництво КП "Київський метрополітен" приділяє недостатньо уваги питанням безпеки перевезення пасажирів. "Було кілька програм — з 2002 по 2010 рік, відповідно до яких треба було замінити 71,53 км силових кабелів. На сьогодні замінено 28,24 км. Це всього 30%", - уточнив фахівець.

За його словами, в результаті розслідування причин займання також встановлено, що системи вентиляції в метро технічно застаріли, а заміна обладнання проводиться несвоєчасно. "Через два місяці буде Євро-2012. І в питаннях безпеки не може бути ніяких дрібниць. Протягом місяця метрополітен має вирішити всі ці питання", - підкреслив М.Байтала.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня о 16.42 на станції «Осокорки» сталося займання електропроводки ламп освітлення, внаслідок чого виникло задимлення вестибуля. У зв'язку з цим були закриті на вхід станції метро «Славутич», «Осокорки», «Позняки» та організований рух потягів на ділянках станцій «Сирець» – «Видубичі», «Харківська», – «Червоний Хутір».

О 19.32 робота станцій «Славутич» і «Позняки» була відновлена. Мимо станції «Осокорки» потяги слідували без зупинки.

15 березня о 5.45 станція «Осокорки» відновила роботу в звичному режимі.

27 березня міністр надзвичайних ситуацій Віктора Балога в листі, адресованому Кабінету міністрів, висловив занепокоєння становищем забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об'єктах Київського метрополітену і готовності підприємства реагувати на можливі надзвичайні ситуації.

В.Балога зазначив, що на підприємстві тривалий час не виконуються кілька цільових програм Київської міської держадміністрації, спрямованих на посилення протипожежного захисту об'єктів. Практично не фінансуються заходи щодо підвищення пожежної безпеки кабельних мереж. Також потребують ревізії і модернізації системи автоматичного захисту на більшості станцій метрополітену і системи димовидалення повітря з перегінних тунелів і станційних споруд.

У листі наголошується, що метрополітен не обладнаний системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та сповіщення людей у разі небезпеки. Крім того, адміністрація підприємства не приділяє належної уваги забезпеченню працівників метрополітену індивідуальними засобами хімічного захисту.