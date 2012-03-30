Каськів назвав вартість будівництва LNG-терміналу

Вартість будівництва LNG-терміналу становитиме 846 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів сьогодні в Києві під час презентації ТЕО проекту «LNG-термінал».

За його словами, оптимальним місцем будівництва LNG-терміналу згідно з ТЕО є район міста Южний біля морського нафтового терміналу «Южний» (Одеса). Прогнозована потужність терміналу становитиме 10 млрд куб. м. Запропоновані ТЕО параметри проекту передбачають, що період окупності проекту становитиме 9 років.

За словами В.Каськіва, термін будівництва становитиме 49 місяців.

Також В.Каськів зазначив, що фінансування будівництва LNG-терміналу здійснюватиметься за наступним принципом: 30% від загальної вартості становитимуть кошти консорціуму, до якого увійде Україна, а 70% - за рахунок позикових коштів (кредитів, облігацій тощо)

«Прямий фінансовий внесок держави становитиме 55 млн. євро. Це триденний платіж «Газпрому». При цьому головна мета проекту – забезпечити суверенітет держави. Згідно з ТЕО проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році», - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2012 року компанія SOCOIN завершила розробку ТЕО національного проекту LNG-термінал.

Нагадаємо, раніше В.Каськів повідомив, що вартість проекту з будівництва LNG-терміналу зменшено із заявлених раніше 1,5 млрд дол. до 1 млрд дол., і що в перспективі потужність терміналу може бути збільшена.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу об’ємом 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

У вересні минулого року. компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-терміналу).

Нагадаємо, на сьогоднішній день потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал в районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні не «конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу до Європи через чорноморське побережжя Грузії, де газ зріджуватиметься і танкерами морем доставлятися до Румунії й далі до Західної Європи).