Армія передала у власність Львову... драматичний театр

Кабінет міністрів "дав добро"

Кабінет Міністрів України передав цілісний майновий комплекс драматичного театру Західного оперативного командування у Львові (вул. Городоцька, 36) з державної власності у власність територіальної громади міста із збереженням його цільового призначення. Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України розміщений на Урядовому порталі. Таке рішення прийнято за пропозицією Міністерства оборони та Львівської міської ради.

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