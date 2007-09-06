Армія передала у власність Львову... драматичний театр
20:30, 06 вересня 2007Суспільство
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Кабінет міністрів "дав добро"
Кабінет Міністрів України передав цілісний майновий комплекс драматичного театру Західного оперативного командування у Львові (вул. Городоцька, 36) з державної власності у власність територіальної громади міста із збереженням його цільового призначення.
Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України розміщений на Урядовому порталі.
Таке рішення прийнято за пропозицією Міністерства оборони та Львівської міської ради.
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