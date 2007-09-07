Міліціонер, який збив машиною трьох дітей, отримав 9 років

Провести 9 років у в`язниці та сплатити 100 тисяч гривень сім`ям загиблих дітей доведеться міліціонеру, який у травні збив машиною трьох дітей, повідомляє 5 канал.

Трагедія сталася у місті Горохів Волинської області. П`яний дільничний інспектор тоді врізався у пісочницю, де грали діти. Трирічна дівчинка та чотирирічний хлопчик загинули. Але сьогоднішній вирок оскаржуватимуть як родичі засудженого, так і батьки загиблих дітей. Останнні вважають - вбивці дали замало.