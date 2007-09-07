У Донецькій області підприємець убив двох людей і застрелився

У Донецькій області підприємець убив з рушниці двох людей і застрелився.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю головного облуправління внутрішніх справ, близько 9-ї ранку 6 вересня в м. Сніжне невідомий чоловік повідомив у міліцію про постріли біля кафе "Кордон". Оперативники, які прибули на місце події, на автостоянці біля кафе виявили автомобіль "Славута" з двома трупами в салоні - жінки, 1961 р.н., і чоловіка, 1975 р.н. Поряд знаходився інший автомобіль "Тойота" з трупом його власника, чоловіка, 1958 р.н.

В УВС уточнили, що за попередніми даними розслідування, між убитими сталася сварка і бійка. В результаті конфлікту власник автомобіля "Тойота" пострілами з помпової рушниці "Магнум" 12 калібру убив чоловіка і жінку, а потім вистрілив собі в груди.

За фактом інциденту триває розслідування.