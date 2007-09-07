7-річний хлопчик знайшов 3 кг ртуті і 4 дні нею грався

У Сімферопольському районі Криму 7-річний хлопчик знайшов 3 кг ртуті й приніс її додому погратися.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Криму, батьки дитини знайшли небезпечні «іграшки» лише через 4 дні. Як виявилося, хлопчик грався в городі, розливаючи з трилітрової гумової колби ртуть по банках.

На місце події виїхала група сімферопольських рятувальників і фахівці хімічного та радіаційного захисту. Добитися від хлопчика відповіді, де він знайшов «грушу» з ртуттю, ні рятувальникам, ні батькам так і не вдалося.

Як повідомив начальник хімічної лабораторії МНС Дмитро ПОПОЛЗУНОВ, рятувальники змогли зібрати лише півтора кілограми отруйної речовини, тому щоб уникнути наслідків на всій площі можливого розливу ртуті була проведена демеркуризація. «Довелося зняти грунт товщиною понад 30 см і утилізувати. Всю зібрану ртуть також знищили», - зазначив Д.ПОПОЛЗУНОВ.

За інформацією рятувальників, «ртутні ігри» дитини проходили на відкритому повітрі, за 15 метрів від будинку. «Можливо, це й врятувало дитину та домочадців від неприємних наслідків для здоров`я», - зазначили в МНС.